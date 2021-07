Trickdiebe erbeuten in Braunschweig mehrere Goldbarren

Braunschweig. Sie gaben sich am Telefon als Polizisten aus – und hatten mit dieser Masche Erfolg. Trickdiebe haben in Braunschweig Goldbarren erbeutet.

Die Trickdiebe gaben sich am Telefon als Polizisten aus und erbeuteten Goldbarren.

Ein 68-Jähriger hat am vergangenen Freitag mehrere Goldbarren an falsche Polizeibeamte übergeben. Wie die „echte“ Polizei meldet, erhielt der Mann gegen 13 Uhr einen Anruf. Ein anderer Mann gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete von Golddieben, die in der Nähe gestellt worden seien.

Der Wert der Goldbarren liegt im fünfstelligen Bereich

Einer der Diebe sei noch flüchtig. Die Golddiebe hätten gefälschte Goldbarren und einen Zettel mit seinem Namen dabeigehabt. Jetzt müsse eine Kollegin überprüfen, ob seine Goldbarren vielleicht bereits durch gefälschte Goldbarren ausgetauscht worden seien.

„Kurz darauf erschien eine Frau bei dem Braunschweiger. Er übergab ihr seine Goldbarren zur Überprüfung. Die Frau verließ die Wohnung und kehrte nicht zurück“, heißt es im Polizeibericht weiter. Kurz danach habe der 68-Jährige die Polizei informiert. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich, melden die Beamten weiter.

Die falschen Polizisten meldeten sich per Telefon

Insgesamt sei es am Wochenende zu zehn gleich gelagerten Taten gekommen. „Bei den neun anderen Taten hatten die Täter glücklicherweise keinen Erfolg. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten: Beenden Sie das Gespräch! Wählen Sie sofort die 110“, raten die Polizeibeamten.

