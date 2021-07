Sommerkunstzeit verwandelt Braunschweig in ein großes Atelier

Kunst- und Kreativschaffende der Region erobern dieser Tage die Braunschweiger Innenstadt. Von Mittwoch, 28. Juli, bis Sonntag, 1. August, verwandeln sie öffentliche Plätze und Geschäfte in Galerien, Ateliers und Bühnen. Das Stadtmarketing und der Arbeitsausschuss Innenstadt laden mit Unterstützung der Baugenossenschaft Wiederaufbau bei der Sommerkunstzeit Besucherinnen und Besucher dazu ein, die Vielfalt von Kunst und Kultur zu entdecken und selbst kreativ zu werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zum Abschluss lockt zudem ein Open-Air-Kino am Wochenende zum Filmgenuss unter freiem Himmel.

Künstler geben bei der Sommerkunstzeit Einblicke in ihre Arbeit

„Wie schon in den Vorjahren bei der Winterkunstzeit geben rund 70 Kreativschaffende bei vielfältigen Ausstellungen und Vorführungen Einblick in ihre Arbeit und laden bei zahlreichen Mitmachaktionen dazu ein, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Veranstaltung in den Sommer zu verlegen, war nicht nur aufgrund der Pandemie eine gute Entscheidung“, erklärt Nina Fritzler, Bereichsleiterin bei der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. „Dadurch haben wir die Möglichkeit, mehr Aktionen unter freiem Himmel anzubieten.“

Dazu gehören Angebote wie das Wiederaufbau-Atelier, das dieses Jahr nicht nur im Zelt, sondern auch rundherum auf dem Kohlmarkt zum Kunsterlebnis einlädt. Dort zeigen unter anderem zahlreiche Künstler vom Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler ihre Werke.

Musikalisch wird es auf der Wiederaufbau-Bühne auf dem Kohlmarkt. Dort legen verschiedene regionale DJs täglich zu unterschiedlichen Zeiten auf. Besucher können Mittwoch und Donnerstag von

17 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 18 bis 21 Uhr und Sonntag von 15 bis 17 Uhr der musikalischen Vielfalt von Hip-Hop und House über Disco und R’n’B bis hin zu Funk und Soul lauschen.

Auf dem Platz der Deutschen Einheit gibt es ein Open-Air-Kino

Kreativität liegt während der Sommerkunstzeit aber nicht nur auf dem Kohlmarkt in der Luft, sondern in der gesamten Innenstadt. In und vor Geschäften, auf öffentlichen Plätzen und in Einkaufs-centern gibt es Einblicke in die vielfältige Kreativszene.

Am Ringerbrunnen zeigt zudem Sebastian Heiß von Freitag bis Sonntag live, welche Kunstwerke er mit seiner Motorsäge zaubern kann. In den Schloss-Arkaden stellen gleich sieben Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus.

„Bei der Sommerkunstzeit gibt es einiges zu sehen. Im Vergleich mit den Vorjahren bei der Winterkunstzeit konnte die Anzahl an beteiligten Kreativen noch mal gesteigert werden“, freut sich Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender des Arbeitsausschusses Innenstadt. Ein Filmprogramm ergänzt die Veranstaltung. Während der Sommerkunstzeit wird ein Open-Air-Kino am Samstag und Sonntag auf dem Platz der Deutschen Einheit stattfinden.

Das Programm und die Spielzeiten gibt es unter www.braunschweig.de/sommerkunstzeit. Dort sind auch weitere Informationen wie Programm-Zeiten oder Details zu Ausstellungen sowie alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler zu finden.

