Braunschweiger Polizei sucht nach Räuber vom Hohestieg

Braunschweig. Nach einem Räuber sucht die Polizei. Der Mann soll am frühen Morgen des 27. Juni einen 29-Jährigen vom Fahrrad gestoßen und geschlagen haben.

Raub im Hohestieg in Braunschweig: Die Polizei fahndet mit dieser Phantomskizze.

Nach einem Raub in der Innenstadt sucht die Polizei mit einer Phantomskizze nach Zeugen. Am 27. Juni, 4 Uhr, wurde ein 29-jähriger Braunschweiger auf der Straße Hohestieg überfallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Mann habe ihn vom Fahrrad geschubst und auf ihn eingeschlagen.

Dem Braunschweiger wurden sein Fahrrad und Schmuck entwendet. Das Opfer trug Prellungen am Kopf davon und wurde im Krankenhaus behandelt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Räuber vom Hohestieg ist korpulent und hat schwarze Haare

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 23 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, korpulent, schwarze Haare – an den Seiten sehr kurz –,Dreitagebart.

Die Polizei sucht jetzt mit einer Phantomskizze nach Zeugen, die die abgebildete Person identifizieren können. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de