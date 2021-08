Impfungen ab zwölf Jahren in Braunschweig ohne Termin möglich

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können sich in Begleitung eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten mit und ohne Termin im Impfzentrum mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Hintergrund ist die aktuelle Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Bereits nach drei Wochen sei die Zweitimpfung möglich, teilt der für das Impfzentrum zuständige Dezernent Thorsten Kornblum mit. Somit wäre die Schutzimpfung kurz nach Ende der Ferienzeit abgeschlossen, wenn man sich jetzt impfen lässt.

Die Impfungen sind bis eine Stunde vor Schließung des Impfzentrums möglich. Geöffnet ist jeweils von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Eine ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen beziehungsweise ihrer Sorgeberechtigten durch eine Ärztin oder einen Arzt im Impfzentrum sei obligatorisch, heißt es seitens der Stadt. Natürlich bestehe auch weiterhin die Möglichkeit, sich an die Haus-, Fach- und Kinderärzte zu wenden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Impfzentrum schließt zum 30. September

Aufgrund der Schließung des Impfzentrums Braunschweig zum 30. September werden die letzten Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech am 3. September durchgeführt. Die entsprechende Zweitimpfung kann nach drei Wochen erfolgen. Wer sich noch mit den Impfstoffen von Moderna oder Astrazeneca im Impfzentrum impfen lassen möchten, hat dazu bis zum 27. August Gelegenheit. Das Zeitintervall von der Erstimpfung bis zur Zweitimpfung beträgt bei diesen Impfstoffen vier Wochen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird voraussichtlich noch bis zum 24. September im Impfzentrum angeboten werden.

Weiterhin sind auch die mobilen Teams im Stadtgebiet unterwegs und bieten Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson an. Auch dort können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten impfen lassen.

Termine und Standorte der mobilen Teams

Donnerstag 19. August und Freitag, 20. August:

Stadtsommervergnügen, Schlossplatz: 11-17 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Mittwoch, 25. August, Donnerstag 26. August, Freitag, 27. August:

Stadtsommervergnügen, Schlossplatz: 11-17 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Donnerstag, 26. August:

Jugendzentrum Drachenflug: 10-17 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Dienstag, 31. August:

Kinder- und Jugendzentrum Rotation: 10-16 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Mittwoch, 1. September:

Jugendzentrum Mühle: 10-16 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Donnerstag, 2. September:

Jugendzentrum B58: 10-16 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Freitag, 4. September:

Kreishandwerkerschaft, Gerastraße: 10-14 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Astor-Kino: 15-20 Uhr (Johnson&Johnson, Biontech)

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell in Niedersachsen geltenden Coronaregeln: Neue Verordnung: Niedersachsen lockert Corona-Regeln weiter . Diese Verordnung ist weiterhin gültig, allerdings hat das Land kleine Anpassungen vorgenomen, die ab Freitag, 16. Juli in Kraft treten. Was ab dann zusätzlich verschärft oder erleichtert wurde, lesen Sie hier: Corona-Regeln ändern sich in Niedersachsen ab Freitag

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de