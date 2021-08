Braunschweig. Opfer eines Raubüberfalls ist ein 27-Jähriger in der Nacht zum Dienstag in Braunschweig geworden. Die Polizei hat die Tatverdächtigen gestellt.

Raubüberfall auf 27-Jährigen 27-Jähriger wird in Braunschweig bestohlen und geschlagen

Ein 27-jähriger Braunschweiger ist am Dienstag gegen 3 Uhr am Schwarzen Berg Opfer eines Raubes geworden. Gegen Mitternacht traf er laut Polizei auf dem Heimweg auf zwei Männer und eine Frau. Gemeinsam hätten sie noch etwas getrunken, bevor sie festgestellt hätten, dass sie einen identischen Weg haben. Am Galggraben habe einer der Männer den 27-Jährigen plötzlich von hinten gewürgt und ihm ins Gesicht geschlagen. Dann seien ihm Handy und Brieftasche abgenommen worden.

Täter wollen Pin für Bankkarte

Die Täter hätten ihn zudem aufgefordert, die Pin seiner Bankkarte zu nennen. Einer der Männer sei dann mit einem Rad losgefahren – vermutlich zu einer Bank. Als in unmittelbarer Nähe ein Streifenwagen angehalten habe, um einen anderen Radfahrer zu kontrollieren, hätten die Drei von dem 27-Jährigen abgelassen. Er sei in Richtung Streifenwagen gelaufen und habe um Hilfe gerufen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei stellt die drei Tatverdächtigen

Die Polizei habe die Tatverdächtigen unmittelbar gestellt. Das Opfer sei leicht verletzt worden. Bei den Tatverdächtigen handele es sich um eine 32-jährige Braunschweigerin und zwei Männer im Alter von 22 und 28 Jahren, die über keinen festen Wohnsitz verfügten. Die beiden Männer seien in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen am Galggraben oder bei einem nahegelegenen Geldautomaten gemacht haben: (0531) 4762516.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de