Elmar Arnhold, Stadtteilheimatpfleger Innenstadt, wird am Tag des offenen Denkmals am 12. September sechsmal über den Burgplatz führen. Anmeldungen dafür sind von Montag an beim Referat für Stadtbild und Denkmalpflege möglich. Links das frisch sanierte Von Veltheimsche Haus, der Sitz der Handwerkskammer.