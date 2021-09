Einbrecher haben es auf Kanzleien in Braunschweig abgesehen

Braunschweig. In der Nacht zu Dienstag hatten es Einbrecher in der Braunschweiger Innenstadt auf Anwaltskanzleien abgesehen. Die Polizei meldet vier Fälle.

Die Polizei meldet vier Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Anwaltskanzleien in der Braunschweiger Innenstadt.

Vier Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Rechtsanwaltskanzleien wurden der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. In drei Fällen blieb es beim Versuch, berichten die Beamten.

Die Täter versuchten, die Eingangstüren aufzuhebeln, scheiterten auf in drei Fällen

Die bislang unbekannten Täter hatten demnach unter anderem versucht, die Eingangstüren der Kanzleien aufzuhebeln, waren jedoch in den Kanzleien am Ritterbrunnen und in der Friedrich-Wilhelm-Straße an der Tür gescheitert. In der Kanzlei am Lessingplatz wurde zwar die Tür geöffnet, anschließend vermutlich aber nichts gestohlen.

In einer Kanzlei stahlen die Einbrecher Bargeld

In der vierten Kanzlei in der Auguststraße entwendeten die Einbrecher einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter (0531) 476-2516 zu melden.

red

