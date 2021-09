Franz Ocko Peters von der Braunschweiger Gruppe „Belarus-Protest-Solidarität" (links) mit dem Ausstellungsinitiator Dimitirij Shulkin (New Belarus Art) in St. Martini vor einem Bild der Künstlerin Sofiya Dzemichovich. Für ihr Gemälde "Die rote Straße" würde sie sehr wahrscheinlich in ihrer Heimat Belarus verhaftet, weil es in den Farben der Protestbewegung gemalt ist: Rot und Weiß. Die Künstlerin lebt inzwischen in Polen.