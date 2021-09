Unfall auf dem Rebenring in Braunschweig am Sonntag, 5. September. Vier Fahrzeuge waren daran beteiligt.

Verkehrsunfall in Braunschweig

Verkehrsunfall in Braunschweig Unfall mit 4 Autos auf Rebenring in Braunschweig – zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Braunschweig auf dem Rebenring an der Kreuzung Hans-Sommer-Straße ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilt, schob der aus der Fahrtrichtung Rebenring kommende Fahrer eines Mercedes die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge auf dem Linksabbiegerstreifen zusammen.

Die Integrierte Regionalleitstelle Braunschweig entsandte aufgrund der eingehenden Notrufe den Rüstzug der Hauptfeuerwache zusammen mit einem zusätzlichen Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Unfallfahrer wurde bei dem Unfall verletzt

Beim Eintreffen der Feuerwehr leisteten Passanten zusammen mit der Polizei bereits Erste Hilfe. Unter den Ersthelfern befand sich ein Berufsfeuerwehrmann, der in seiner Freizeit zufällig vor Ort war.

Der Fahrer des Unfallfahrzeuges saß noch in seinem Fahrzeug. Nachdem der medizinische Zustand des Unfallverursachers durch den Rettungsdienst stabilisiert wurde, konnte dieser aus einem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus transportiert werden.

Feuerwehr bedankt sich bei Ersthelfern

Eine Insassin eines weiteren beteiligen Fahrzeugs wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie konnte vor Ort behandelt werden.

Unfall auf dem Rebenring in Braunschweig am Sonntag, 5. September. Vier Fahrzeuge waren daran beteiligt. Foto: Jörg Koglin

Im Anschluss an die Rettung wurde die Einsatzstelle zusammen mit den Abschleppunternehmen geräumt, um die viel befahrene Kreuzung schnellstmöglich wieder freizugeben. Die Feuerwehr bedankt sich bei den Ersthelfern für ihr entschlossenes Handeln.

