Gefährlicher Wohnungsbrand im westlichen Ringgebiet

Braunschweig. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Honrothstraße ist in Brand geraten. Eine junge Frau konnte sich mit Hilfe ihrer Nachbarn retten.

Zu einem gefährlichen Wohnungsbrand ist es am Montagnachmittag, 20. September, gegen 16.15 Uhr im westlichen Ringgebiet in Braunschweig gekommen. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Honrothstraße geriet in Brand.

Nach Angaben des leitenden Branddirektors Torge Malchau schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr die Flammen aus dem Fenster der betroffenen Wohnung und drohten auf das Dach überzugreifen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und verhinderten somit, dass sich der Brand auf weitere Wohnungen ausbreitet.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine junge Frau rettet sich mit Hilfe ihrer Nachbarn aus den Flammen

Anders als zuvor von der Feuerwehr erwartet, konnte sich eine junge Frau mit Hilfe ihrer Nachbarn selbst aus der brennenden Wohnung befreien. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren

Eine ältere pflegebedürftige Dame aus dem ersten Obergeschoss konnte hingegen in ihrer Wohnung bleiben und wurde dort betreut. Alle anderen Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen.

Die Brandursache ist noch unklar

Nach Angabe der Feuerwehr bleibt die betroffene Wohnung durch Brand- und Rauchschäden unbewohnbar. Die Brandursache ist hingegen noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm noch während des Einsatzes die Ermittlungen auf.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Braunschweig auch die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt und ein Notarzt sowie mehrere Rettungswagen. Der Einsatz war gegen 17.30 Uhr beendet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de