Unbekannte geben sich bei elf Braunschweigern als Polizisten aus

Braunschweig. Unbekannte haben sich am Dienstagvormittag in elf bekannten Fällen am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgegeben. Allerdings erfolglos.

Elfmal haben sich Betrüger am Dienstag zwischen 9.30 und 14.30 Uhr am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgegeben und so versucht, sich in betrügerischer Art und Weise zu bereichern. Sie versuchten nach Polizeiangaben, auf diese Weise an Bargeld oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Ausgegeben hätten sie sich als Polizisten der Polizei Braunschweig. Alle Angerufenen hätten aber die Betrugsabsichten erkannt und hätten aufgelegt.

Angerufene sollten Betrug anzeigen

Die Polizei bittet Geschädigte solcher Anrufe, dies umgehend anzuzeigen. Sie warnt zudem, niemals vertrauliche Informationen an Unbekannte am Telefon weiterzugeben, auch wenn diese behaupteten, Mitarbeiter offizieller Stellen zu sein. Die Polizei werde niemals telefonisch dazu auffordern, Geld vom Konto abzuheben oder zu überweisen. „Vertrauen Sie nicht der im Telefondisplay angezeigten Rufnummer! Lassen Sie sich vom Anrufer Namen, Dienststelle und Telefonnummer geben und rufen Sie selbst auf der Dienststelle an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer im Telefonbuch oder im Internet“, heißt es in der Mitteilung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Informationen im Bekanntenkreis weitergeben

Wer unsicher sei, sollte mit Freunden oder Verwandten sprechen oder den Notruf 110 wählen. Diese Informationen sollten im Bekanntenkreis weitergegeben werden, besonders an ältere Menschen, die die Betrüger gezielt über älter klingende Vornamen aus dem Telefonbuch als Opfer auswählten.

Radfahrerin bei Crash leicht verletzt

Auf der Oststraße in Broitzem ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt worden. Die Radlerin war laut Polizei Richtung Kruckweg unterwegs, als sie mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos kollidiert sei. Der Fahrer sei vom Rechtsfahrgebot abgewichen und in den Gegenverkehr geraten. Nach seinen Angaben habe die tiefstehende Sonne ihn geblendet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de