Braunschweiger Innenstadt lockt mit langem Donnerstag

Braunschweig. Einkaufen bei Kerzenschein, Begrüßungsgetränke und musikalische Unterhaltung: Am 30. September öffnen rund 90 Geschäfte der Innenstadt bis 21 Uhr.

Mirko Rüsing, stellvertretender AAI-Vorstandsvorsitzender, und Summrsby-Geschäftsführerin Ulrike Ring freuen sich auf den ersten langen Donnerstag am 30. September.

Mit längeren Öffnungszeiten am Donnerstag, 30. September, wollen der Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI), die Braunschweig Stadtmarketing GmbH und die Schloss-Arkaden für mehr entspanntes Einkaufen nach Feierabend sorgen. Rund 90 Geschäfte der Innenstadt öffnen bis 21 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Besucher könnten sich unter anderem auf Begrüßungsgetränke und musikalische Unterhaltung freuen.

Mirko Rüsing, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AAI, kündigt zum Beispiel diese Aktionen zum After-Work-Shopping an: Im Hinterhof von Yoga-Ambiente gibt es einen Moonlight-Sale mit Kerzenschein. Bei Summersby im Langerfeldthaus präsentieren Models die aktuelle Herbstmode. Und Weiss Bürobedarf bietet kostenlose Gravuren auf Schreibgeräte und Notizbücher ausgewählter Marken an.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ende Oktober soll das zweite After-Work-Shopping stattfinden

Ein zweiter langer Donnerstage findet am 28. Oktober statt, weitere Termine sollen folgen. „Mit den langen Donnerstagen möchten wir für Braunschweigerinnen und Braunschweiger und Besucherinnen und Besucher aus der Region ein Erlebnis schaffen, das entspanntes Einkaufen und Genuss verbindet“, sagt Rüsing. „Die Idee ist bei den Händlerinnen und Händlern bereits auf großes Interesse gestoßen. Nun hoffen wir, dass alle viel Freude an der Aktion haben und wir die langen Donnerstage auch nach den ersten Terminen fortsetzen.“

Mehr Informationen zum Programm und den teilnehmenden Geschäften sind unter www.braunschweig.de/langerdonnerstag zu finden. Innerstädtische Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die ebenfalls am 30. September oder den weiteren Terminen teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an info@aai-bs.de wenden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de