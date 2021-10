Braunschweiger Eiszauber kommt wieder – Anmeldung ab Mittwoch

So soll’s in sieben Wochen wieder auf dem Kohlmarkt aussehen.

Noch sieben Wochen, dann soll auf dem Kohlmarkt der „New Yorker Eiszauber“ starten. Wie Veranstalterin Beate Wiedemann mitteilt, ist wieder die bewährte Kulisse mit Tannenbäumen und Gastronomie in weißen Pagodenzelten zu erwarten. „In den Abendstunden sorgen knisternde Feuerkörbe und Lichtilluminationen für eine winterlich romantische Atmosphäre“, kündigt sie an.

Im vergangenen Jahr musste der Eiszauber angesichts des Lockdowns ausfallen. Unter welchen konkreten Bedingungen das Schlittschuhlaufen beim Eiszauber dieses Mal stattfinden wird, könne erst in wenigen Wochen bekanntgegeben werden, so Wiedemann. Wer will, kann aber schon ab Mittwoch, 6. Oktober, unverbindlich Termine zum Eisstockschießen reservieren – in Vorfreude auf sportlich-gemütliches Beisammensein mit Freunden oder Kollegen bei einer heißen Tasse Glühwein: www.eiszauber-braunschweig.de

Ab 40 Personen kann die Eisfläche exklusiv genutzt werden

Mögliche Spielzeiten sind: Sonntag bis Donnerstag von 19 bis 20 Uhr, 20 bis 21 Uhr oder 21 Uhr bis 22 Uhr. Freitag und Samstag von 20 bis 21 Uhr und 21 bis 22 Uhr. Die Mindestteilnehmeranzahl beträgt 10 Personen, ab 40 Personen ist eine Exklusivnutzung der Eisfläche möglich.

Außerhalb der Ferien ist die Eisbahn an den Vormittagen ausschließlich für Schulklassen und Kindergartengruppen zugänglich – eine Reservierung ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Wenn Schüler oder Kinder keine Schlittschuhe haben, ist eine Ausleihe vor Ort möglich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13.30 bis 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag 10.15 bis 22 Uhr. In den Weihnachtsferien 10.15 Uhr bis 22.00 Uhr.

red

