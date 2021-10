Stadt Braunschweig gewährt Mietzuschüsse für neuen Einzelhandel

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung / Archiv

Für neue Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt können Existenzgründer Zuschüsse von der Stadt erhalten.

Die Erweiterung des städtischen Existenzgründungsfonds um Mietzuschüsse für die Eröffnung inhabergeführten Einzelhandels ist zum 1. Oktober in Kraft getreten. Wer sich mit einem Einzelhandelsgeschäft innerhalb der Okerumflut selbstständig machen oder innerhalb von drei Jahren nach der Gründung sein Geschäft erweitern oder in die Innenstadt verlagern möchte, kann ab sofort einen Antrag bei der Braunschweig Zukunft GmbH stellen. Die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft kümmert sich um Beratung und Abwicklung, teilt diese mit.

Inhabergeführter Einzelhandel in der Innenstadt kann gefördert werden

Bis zu 7500 Euro können demnach für die ersten sechs Monate nach der Eröffnung gewährt werden. „Die Förderung wird bis zu 50 Prozent der Nettokaltmiete betragen, maximal 1250 Euro pro Monat. Um die Förderung zu beantragen, müssen Interessierte die Gewerbeanmeldung, den Mietvertrag und eine Kurzdarstellung des Geschäftskonzepts vorlegen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Förderung soll Gründern den Start erleichtern

„Das Angebot von Mietzuschüssen für Neueröffnungen soll den Start für Gründer erleichtern, neue Konzepte fördern und so im besten Fall zur Reduzierung von Leerständen beitragen“, wird Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH, zitiert. In einer Testphase bis Sommer 2022 will die Stadt erproben, inwiefern angepasste Förderung einen Beitrag zur Stärkung der Innenstadt leisten kann.

Infos: www.braunschweig.de/gründungsfonds

red

