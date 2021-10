Braunschweig. In den Herbstferien finden Stopfarbeiten an den Gleisen der Stadtbahnlinie 3 in der Weststadt zwischen „Donauknoten“ und „Alsterplatz“ statt.

Auf der Linie 3 werden in den Herbstferien Stopfarbeiten an den Gleisen vgorgenommen. Daher gibt es dort Schienenersatzverkehr.

Es finden Gleisarbeiten statt Stadtbahnlinie 3 in Braunschweig: Ersatzverkehr in den Ferien

Aufgrund von Stopfarbeiten an den Gleisen wird von Montag, 18. Oktober, bis Samstag, 30. Oktober, ein Schienenersatzverkehr (SEV) für die Stadtbahnlinie 3 eingerichtet. Ab der Haltestelle „Donauknoten“ gelangen Fahrgäste mit Bussen in Richtung Weststadt, die Stadtbahnen fahren derweil weiter in Richtung Broitzem, teilt die BSVG mit.

Schienenersatzverkehr Richtung Weststadt beginnt am „Donauknoten“

Der SEV der Linie 3 in Richtung Weststadt beginnt an der Haltestelle „Donauknoten“ und fährt die Haltestellen „Alsterplatz“, „Rheinring“ und „Saalestraße“ an. In Richtung Innenstadt setzten die Busse an der Haltestelle „Saalestraße“ ein und fahren über „Rheinring“ und „Alsterplatz“ zum „Donauknoten“.

Die Stadtbahnen der Linie 3 fahren bis zur Haltestelle „Turmstraße“ in Broitzem und bedienen dabei – hin wie zurück – auch die Haltestellen „Am Queckenberg“, „Am Lehmanger“, „An der Rothenburg“ und „Kruckweg“. Infos unter (0531) 383 2050.

