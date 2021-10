Hoher Krankheitsstand: Braunschweiger Kitas schlagen Alarm

Braunschweig. Ein hoher Anteil an Kita-Mitarbeitern ist aktuell erkrankt. Die Betreuung, so die Stadt, ist teils nur noch eingeschränkt möglich.

In den Kindertagesstätten Braunschweigs sind aufgrund akuter grippaler Infekte sowie Infektionen des Magen-Darm-Traktes derzeit erhebliche Personalausfälle zu verzeichnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Nicht nur in den städtischen Kitas, auch bei den freien Trägern führe dies aktuell zu einer Belastungssituation. „Ein ungewöhnlich hoher Anteil des Personals in unseren Kitas ist derzeit arbeitsunfähig erkrankt“, wird Barbara Reinmüller, bei der Stadt Braunschweig für den Betrieb der Kindertagesstätten zuständige Abteilungsleiterin, zitiert.

„Eine solch angespannte Situation hatten wir noch nie“

Der Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie, Martin Albinus: „Eine solch angespannte Situation hatten wir noch nie.“ Um die Situation zu entschärfen und Kita-Schließungen zu vermeiden, bittet die Stadt Eltern, ihre Kinder nur gesund in die Kita zu schicken, damit Ansteckungen unter Kindern und Beschäftigten vermieden werden. Zugleich sind die Stadt und die freien Träger bemüht, das Angebot so wenig wie möglich zu reduzieren, auch im Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, heißt es.

Eltern sind gebeten worden, Kinder nicht mehr zu bringen

Trotz Teamverstärkung durch Springerkräfte oder Unterstützung durch Fachkräfte aus anderen Arbeitsbereichen könne aber die Kindertagesbetreuung in einzelnen Kitas nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden. In der Folge könnten die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben zur Personalausstattung in Kindertagesstätten aktuell nur noch eingehalten werden, wenn Kitas, die in besonderem Maße von Personalausfällen betroffen seien, das Betreuungsangebot einschränkten.

In den zurückliegenden Tagen seien Eltern bereits gebeten worden, ihre Kinder nicht in die Einrichtung zu bringen oder diese früher aus der Betreuung abzuholen. Der auch in Braunschweig spürbare Fachkräftemangel verschärfe die Personalsituation zusätzlich.

