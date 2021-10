Bewaffneter Raubüberfall auf Braunschweiger Bäckerei

Braunschweig. Ein Mann hat am frühen Dienstagmorgen die Angestellten einer Bäckerei in Bienrode mit einer Schusswaffe bedroht. Er entkam mit Bargeld.

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 26. Oktober, gegen 4.25 Uhr die Angestellten einer Bäckerei in Bienrode mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld in zweistelliger Höhe aus der Kasse erbeutet. Er ist laut Polizei flüchtig. Der Mann soll 1,65 bis 1,75 Meter groß und 40 bis 45 Jahre alt sein. Er habe eine schmale bis zierliche Gestalt. Er habe nur in „Einwortsätzen“ gesprochen. Ermittelt wird wegen schweren Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter (0531) 4762516 entgegen.



BMW-Fahrer will Polizeikontrolle entgehen und baut Unfall

Ein 20-Jähriger hat am Montag, 25. Oktober, gegen 23.20 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Hagenring/Humboldtstraße verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollten Fahnder der Verfügungseinheit einen blauen BMW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der BMW und ein ziviler Streifenwagen sind zu diesem Zeitpunkt auf dem Hagenring in Höhe Göttingstraße gefahren.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Braunschweig:

Der BMW-Fahrer dachte allerdings nicht daran, den Anhaltesignalen zu folgen, sondern drückte stattdessen kräftig aufs Gaspedal. An der nächsten Kreuzung wollte er nach rechts in die Humboldtstraße abbiegen. „Hierbei kollidierte er mit einem Ampelmasten und kam sofort zum Stehen. Die Insassen des BMW blieben unverletzt“, so die Polizei. Gegen den Fahrer (20) wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6300 Euro.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de