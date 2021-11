Kreuz Braunschweig-Süd: Zwei Vollsperrungen auf der A 39

Abendliche Impression: So sieht es derzeit auf der Brücken-Baustelle am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd aus. Kommende Woche kommt es hier zu großräumigen Sperrungen.

Im Zuge der laufenden Brückenarbeiten am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd

(A 39/B 4) wird die A 39 in der kommenden Woche zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Rautheim und Braunschweig-Rüningen-Nord in zwei Nächten jeweils in eine Fahrtrichtung voll gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH des Bundes mit.

Grund ist die Vorbereitung der Verschiebung des Traggerüstes, um den zweiten Brückenüberbau umzusetzen. Die entsprechenden Sperrungen sehen wie folgt aus:

Kreuz Braunschweig-Süd: Sperrungen zwischen Wolfsburg und Salzgitter

- In der Nacht von Montag auf Dienstag, 15. und 16. November, ist aus Salzgitter/Kassel kommend die Strecke in Fahrtrichtung Wolfsburg zwischen den genannten Anschlussstellen von 20 bis 5 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung ist über die A 391 und die A 2 bis zum Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter eingerichtet. Die innerörtliche Umleitung läuft über entsprechende Hinweistafeln.

- In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 16. und 17. November, ist der Abschnitt von 20 bis 5 Uhr wiederum aus Wolfsburg kommend in Fahrtrichtung Kassel/Salzgitter gesperrt. Auch die Abfahrt von der A 36 aus Wolfenbüttel/Harz kommend in Fahrtrichtung Kassel/Salzgitter ist betroffen. Der Fernverkehr wird weiträumig über die A 2 und A 391 umgeleitet. Umleitung innerorts ebenfalls über Hinweistafeln.

Wegen der vorbereitenden Maßnahmen für die Sperrungen kann es auf der A 39 in der jeweiligen Fahrtrichtung bereits ab 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es abschließend.

