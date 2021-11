Die Grünen stellen Kandidaten für die Landtagswahl vor

Der Kreisverband Braunschweig der Partei Bündnis 90/Die Grünen hat sich am Sonntag zur Aufstellungsversammlung im Westand getroffen, um die Direktkandidaten und -kandidatinnen für die Landtagswahl im kommenden Jahr zu wählen. Mehr als 450 Personen waren wahlberechtigt.

Für den Wahlkreis 1 (Braunschweig-Nord) wurde Swantje Schendel gewählt. Die Lehrerin gibt an, dass bei ihr Bildungsgerechtigkeit und ein solidarisches Braunschweig im Fokus stünden und sie sich für „grüne Schulpolitik in Form von Klimabildung, sozialem Lernen und Demokratiebildung“ stark machen werde.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für den Wahlkreis 2 (Braunschweig-Süd) wurde Andreas Hoffmann gewählt. Er sagte: „Ich will im Landtag für Klimagerechtigkeit und echte Veränderung einstehen. Das Gelingen einer sozialökologischen Transformation ist unabdingbar, wenn wir unseren Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen wollen.“

Für den Wahlkreis 3 (Braunschweig-West) wurde Adama Logosu-Teko gewählt. „Mit meiner Kandidatur möchte ich alle Menschen erreichen und damit unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Digitalisierung in Schule und Beruf sollen Niedersachsen in Sachen Bildung in die 1. Liga bringen“, so Logosu-Teko. Ein Landesantidiskriminierungsgesetz sowie ein modernes Kommunalwahlrecht seien nach seiner Überzeugung überfällig.

Vorstandssprecher Anton Hensky sagte nach der Wahl: „Heute haben wir unser Landtagsteam für Braunschweig und Vechelde gewählt. Dieses Team gibt uns die Möglichkeit, jetzt schon mit den Braunschweiger*innen ins Gespräch zu kommen und frühzeitig die Weichen für einen erfolgreichen Wahlkampf zu stellen. Unser Ziel ist klar: Raus aus der Opposition und rein in die Regierung.“







red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de