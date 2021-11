Unbekannte überfallen Braunschweiger mit Schreckschusswaffe

Braunschweig. Unbekannte haben zwei PKW-Insassen am Theater mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu dem Vorfall am Braunschweiger Theater. (Symbolbild)

Zu einem versuchten Raub kam es nach Polizeiangaben am Theater. Zwei bislang unbekannte Männer haben demnach am Dienstag gegen 19 Uhr die vorderen Türen eines VW Sharan aufgerissen, in dem ein 18 und 19 Jahre alter Braunschweiger saßen. Sie bedrohten die Insassen des Autos mit einer Schreckschusswaffe. Einer der Täter habe auch Schüsse abgegeben.

Die Opfer, so die Polizei, entkamen allerdings. Dabei sei es jedoch zu einem Unfall mit einem geparkten Jaguar gekommen. Der 19-Jährige habe sich dabei an der Hand verletzt.

Täter flüchten unerkannt

Die Täter seien noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Es seien Spuren gesichert und Zeugen vernommen worden. Auch der Sharan sei auf Spuren untersucht worden. Eingeleitet worden seien Ermittlungen wegen eines versuchten schweren Raubes.

Beide Täter werden als etwa 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kurzhaarig und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der Täter sei etwas kräftiger gebaut. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen der Tat. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516.

Unbekannte beschädigen Obelisk am Löwenwall

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag und Mittwoch, 8. bis 10. November, den Obelisk am Löwenwall durch Graffitis und rote Farbe beschädigt. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Beide Sachbeschädigungen seien unabhängig voneinander. Das Denkmal sei zum einen mit roter Farbe bemalt worden. Des Weiteren seien an allen vier Seiten des Obelisken Graffitis aufgesprüht worden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter (0531) 4763516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

red

