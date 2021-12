Handbrot to go auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) berichtete einstmals in seinem „Werther“ von seinem geliebten „Butterbrod“. Nun hat der mittelalterliche Snack auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt Einzug gehalten. Das „Handbrot“ ist da, frisch gebacken wird es von Bäckermeister Janko Rawiel (53) und seinen Mitarbeitern. Handbrot? Das wirft Fragen auf. Und so recht weiß Rawiel auch nicht, wie und wo die Bezeichnung entstanden ist, die so ein bisschen an den heutigen Burger to go erinnert, die kompakte Mittagsmahlzeit auf die Faust. So viel vorweg, alles begann irgendwann und irgendwo vor rund 20 Jahren in und um Dresden.

Schon im Mittelalter, weiß der Schausteller, habe es Handbrot gegeben. Nun also auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Schon aus einiger Entfernung steigt einem ein leichter Duft von frisch gebackenem Käse und heißem Schinken in die Nase. Und ein paar Meter weiter, gleich am Stand, schräg gegenüber dem Deutschen Haus am Ruhfäutchenplatz werden just in time, sprich: immer frisch, die Handlinge gebacken. Und schnell wird klar: frisch heißt hier wirklich frisch. Der Teig und die Füllungen – alles wird auf dem Stand zubereitet. „Wir backen den ganzen Tag“, erzählt ein Mitarbeiter.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Handbrot? Der Mitarbeiter erklärt es einfach. Aus Roggen- und Weizenmehl und Wasser wird ein Teig gemacht. Die Masse wird dann gerollt, zu einem großen Strang. Zwei Füllungen gibt es. Kunden können zwischen Champignon/Käse und Schinken/Käse wählen. Wenn der Teig gefüllt ist, wird er in einen großen Ofen geschoben, später werden die goldbraunen Stücke wieder heraus geholt. So einfach ist das.,

Details des Rezepts? Betriebsgeheimnis. Janko Rawiel ist übrigens mittlerweile auf mehreren Weihnachtsmärkten unterwegs mir seinem Handbrot. Dresden, Leipzig, Heidelberg und Münster gehören dazu, Hannover,Osnabrück uns Wolfenbüttel auch. Und nun auch Braunschweig.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de