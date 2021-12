Braunschweig: Supermarkt-Mitarbeiter hält Ladendieb auf

Aus einem Supermarkt an der Celler Straße wollte ein Mann mehrere Sachen mitgehen lassen. Ein Mitarbeiter stellte sich ihm in den Weg. (Symbolbild)

Ein Kunde wies am Montagmittag einen Mitarbeiter in einem Supermarkt an der Celler Straße auf einen Mann hin, der dort Waren in seinen Rucksack gesteckt und nicht bezahlt habe. Laut Polizei handelt es sich hier um einen 31 Jahre alten Braunschweiger – vom Mitarbeiter angesprochen, holte er einen Teil der Waren hervor.

Celler Straße: Mitarbeiter stoppt Ladendieb – verletzt sich aber an der Hand

Mit dem Rest wollte er flüchten, schubste sein Gegenüber zur Seite. Der Supermarkt-Angestellte verletzte sich dabei leicht an der Hand, konnte den Dieb aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung gegen den 31-Jährigen.

red

