Drei-Gänge-Menüs für Covid-Stationen im Braunschweiger Klinikum

Der weltweit tätige IT-Dienstleister CGI Deutschland mit Niederlassungen in Braunschweig und Wolfsburg hat das Städtische Klinikum Braunschweig mit einer kulinarischen Spende überrascht: Am Freitag überreichte die Initiative Cheer’s Kitchen gemeinsam mit CGI 125 Menüs an die Mitarbeitenden der Covid-Stationen in der Salzdahlumer Straße.

Eigentlich hätte CGI Deutschland kürzlich seine Weihnachtsfeier im Braunschweiger Restaurant Zucker gefeiert. Aufgrund der Lage habe man sie aber abgesagt, erläutert Mitarbeiterin Jennifer Rieck in einer Pressemitteilung. „In Abstimmung mit Alexander Riehl, Chef de Cuisine des Restaurants Zucker, haben wir uns entschlossen unser Weihnachtsmenü zu spenden.“

„Ente to go“-Boxen sind vorbereitet

Riehl bereitete mit seinem Team 125 Mal „Ente to go“ vor: Süppchen vom Hokkaidokürbis mit Apfel, Kokos, Curry und Nuss-Crunch als Vorspeise, im Hauptgang Oldenburger Ente mit Rotkraut, Maronen, Kartoffelknödeln und Sauce sowie Mousse von Spekulatius und weißer Schokolade mit Glühweinpflaume als Nachspeise.

Die „Ente to go“-Boxen sind vorbereitet, das Essen kann ohne großen Aufwand ausgepackt, erhitzt und genossen werden. Zucker-Chef Riehl sei von der Idee sofort begeistert gewesen, wie Cheer’s Kitchen mitteilt: „Ich finde die Solidarität, die an den Tag gelegt wird, beeindruckend – und wenn man so direkt noch etwas Gutes tun kann: umso besser!“

„Kraft, Mut und Hoffnung für das Personal auf den Covid-Stationen“

Und so überreichten Alexander Riehl, Jennifer Rieck und ihre CGI-Kollegin Manuela Soika gemeinsam mit Engagierten von Cheer’s Kitchen am Freitag 125 Drei-Gänge-Menüs an die Stationsleitungen der Covid-Stationen. Falk-Martin Drescher, Vorstandsmitglied bei Cheer’s Kitchen, sagt: „Es wird immer viel über die Auslastung der Intensivstationen gesprochen – dabei wird oft vergessen, wie viele weitere Mitarbeitende die Covid-Patient:innen betreuen.“ In der Salzdahlumer Straße seien dies insgesamt rund 150 Beschäftigte.

Klinikum-Sprecherin Thu Trang Tran dankte für die Spende. „Wir schätzen es sehr, dass auch in der vierten Welle an uns gedacht wird und wir Unterstützung von Menschen und Unternehmen der Region erhalten. Dies spendet unserem Personal auf den Covid-Stationen Kraft, Mut und Hoffnung in der Pandemie.“

Cheer’s Kitchen plant weitere Aktionen: Auch Hilfe für Gastronomie

Die Aktion sei indes nicht nur ein Signal in Richtung Kliniken, betont Fabian Haars, Vorstandsvorsitzender der Initiative: „Gerade jetzt, wo viele hiesige Unternehmen ihre Weihnachtsfeiern absagen, trifft die Corona-Krise unsere Gastronomien wieder mit voller Härte – und im Vergleich zu 2020 gibt es zurzeit noch keine Ausgleichszahlungen für diesen Verlust. Man muss hier bedenken, dass manche Gastronomien bis zu 30 Prozent ihres Jahresumsatzes in dieser Zeit machen.“

Gleichzeitig seien aber vielerorts bis zu 90 Prozent der Weihnachtsfeiern storniert. „Darum möchten wir von Cheer’s Kitchen an alle Unternehmen der Region appellieren: Folgt bitte dem Beispiel von CGI und unterstützt die Veranstalter:innen und Gastronom:innen. Die Budgets sind ja bereits vorhanden.“ Der gemeinnützige Verein Cheer’s Kitchen unterstütze dabei gern: „Meldet euch – wir finden gemeinsam eine Lösung, die für alle eine Win-Win-Win-Situation ergibt.“

Für die nächsten Wochen, so der Verein, seien weitere Aktionen geplant. Über die anstehenden Aktivitäten informiert der Verein über die Website www.cheerskitchen.de oder die Kanäle bei Facebook und Instagram.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de