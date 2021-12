Braunschweig. Der mutmaßliche Blindgänger soll am Sonntag entschärft werden. In dieser Zeit müssen mehrere Bahnlinien und die Autobahn 39 gesperrt werden.

Anfang Dezember war bereits ein Blindgänger entschärft worden. In der technischen Einsatzleitzentrale der Feuerwehr schauten Einsatzleiter Sebastian Damm (links) und sein Team nach, welche Wege in der Mastbruchsiedlung gesperrt werden müssen.

Weiterer Bomben-Verdacht in Braunschweiger Mastbruchsiedlung

Nördlich der Mastbruchsiedlung ist bei Kampfmittelsondierungen ein weiterer Bombenverdachtspunkt entdeckt worden. Wie die Stadt mitteilt, liegt vermutlich eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich. In der Nähe war bereits am 1. Dezember ein entsprechender Blindgänger geortet worden.

Weltkriegsbombe in Braunschweig erfolgreich entschärft

Die mutmaßliche Bombe soll am kommenden Sonntag, 19. Dezember, freigelegt und entschärft werden. Dazu müsse ein Gebiet von etwa 1000 Metern Radius um die Verdachtsstelle evakuiert werden, kündigt die Stadt an. Im Vergleich zur jüngsten Bombenräumung sei der Bereich etwas nach Nordosten verschoben. Für die Zeit der Entschärfung müssen am Sonntag mehrere Bahnlinien und die Autobahn 39 gesperrt werden.

Anwohner sollen bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen

Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, am Sonntag ihre Wohnungen bis 9 Uhr zu verlassen. „Anschließend wird das Gebiet überprüft, so dass gegen Mittag mit der Freilegung und Entschärfung des mutmaßlichen Blindgängers begonnen werden kann“, so die Stadtverwaltung.

Es wird eine Sammelstelle im Haus der Freiwilligen Feuerwehr Rautheim, Kleegasse 3, eingerichtet. Dort gilt die 3G-Regel. Bürgerinnen und Bürger, die diese aufsuchen, werden gebeten, einen Impfnachweis beziehungsweise Genesenennachweis mitzubringen. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Schnelltest durchzuführen.

Bettlägerige Personen oder deren Angehörige können unter der Telefonnummer 19222 einen Krankentransport bestellen. Personen, die sich in häuslicher Absonderung (Quarantäne) befinden, müssen sich ebenfalls unter 19222 mit der Leitstelle in Verbindung setzen. Für Fragen der Bürgerinnen und Bürger ist das Bürgertelefon unter 0531/470-1 erreichbar.

Die Karte zeigt, in welchem Gebiet die Evakuierung nötig ist. Foto: Stadt Braunschweig

