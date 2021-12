Stadt Braunschweig bietet mehr Impftermine an – auch für Kinder

In der Stadthalle und von den mobilen Impfteams wird weiter gegen Covid-19 geimpft. Die mobilen Impfteams bieten von Montag bis Mittwoch, 20. bis 22. Dezember, jeweils von 9 bis

16 Uhr, in den Schlossarkaden Erst- und Zweitimpfungen mit Biontech an. Erst-, Zweit und Boosterimpfungen gibt es am Dienstag, 21. Dezember, von 9 bis 16 Uhr in der Sporthalle am Rebenring. Am Samstag, 18. Dezember, werden von 9 bis 16 Uhr, in der Stadthalle 5- bis 11-Jährige mit und ohne Termin geimpft. Dies werde Montag bis Donnerstag, 20. bis 23. Dezember, jeweils 9 bis 16 Uhr fortgesetzt.

Auffrischungsimpfungen gibt es ab sofort für alle

In dieser Zeit gebe es in der Stadthalle auch Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle. Auffrischungsimpfungen werden ab sofort für alle angeboten, die vor vier oder mehr Wochen mit dem Serum von Johnson & Johnson geimpft wurden, die seit vier oder mehr Wochen genesen sind, bzw. deren zweite Impfung mindestens drei Monate zurückliegt.

Vom 27. bis 29. Dezember werden in der Stadthalle Terminimpfungen für Erwachsene angeboten. Alle Arten von Impfungen für Erwachsene gibt es wieder ab 3. Januar. Ein Termin für eine Impfung in der Stadthalle kann gebucht werden unter https://www.impfportal-niedersachsen.de/portal/#/appointment/public

red

