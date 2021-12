2022 soll es wieder ein „Dinner in Weiß“ geben, so wie 2015 auf dem Magnikirchplatz. Graffiti-Künstler N.O.Madski hat den Diskobunker am Kalenwall mit einem Kunstwerk versehen – davon soll es mehr geben. Außerdem liegen erste Entwürfe für den Pocketpark an der Kannengießerstraße vor.