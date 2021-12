Drei Verletzte bei Brand in Braunschweiger Mehrfamilienhaus

Braunschweig. Zwei Personen sind im Krankenhaus. Aus noch ungeklärter Ursache ist das Feuer in der dritten Etage des Hauses in der Humboldtstraße ausgebrochen.

In einem Haus in der Braunschweiger Humboldtstraße brennt es aktuell.

Zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße im Östlichen Ringgebiet sind Polizei und Feuerwehr am Mittwoch um kurz nach elf Uhr ausgerückt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brennt es in der dritten Etage. Die Flammen und der Rauch dringen über den Balkon nach außen.

Bei dem Feuer, das aus noch ungeklärter Ursache ausbrach, gab es drei Verletzte. Zwei sind auf dem Weg ins Krankenhaus.

Wir aktualisieren den Text.

red

