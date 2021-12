Kreisel in Stöckheim ist freigegeben

Der Ende Mai begonnene Bau des Kreisverkehrs Mascheroder Weg/Senefelderstraße ist abgeschlossen. Nur einige Restarbeiten sind der Stadt zufolge noch zu erledigen: Hierzu zählen beispielsweise Fahrbahnanpassungen im Bereich Mascheroder Weg/Inhoffenstraße, der Rückbau von Provisorien sowie Baumpflanzungen. Außerdem werde die Querung des Zweirichtungsradwegs Mascheroder Weg rot markiert – für mehr Sicherheit.

„Mit dem Bau dieses Kreisverkehrs erreichen wir gleichzeitig mehrere Ziele“, sagt Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer laut einer Pressemitteilung. „In diesem Bereich war es in den letzten Jahren häufig zu kritischen Verkehrssituationen und Unfällen gekommen. Der Kreisverkehr markiert den Beginn der Ortslage Stöckheim, reduziert die auf dem Mascheroder Weg gefahrenen Geschwindigkeiten und erleichtert das Abbiegen.“

Zudem soll der Kreisverkehr eine Erschließungsfunktion für das geplante Baugebiet „Trakehnenstraße-Ost“ übernehmen. Durch die zusätzliche Erschließung von Süden reduzieren sich aus Sicht der Stadtverwaltung die Neuverkehre auf der Rominten- und Rossittenstraße.

Fußgängerüberwege werden noch beleuchtet

Der ehrgeizige Terminplan sei eingehalten worden, so die Stadt. „Der Bau war auf die Arbeiten am Kreuz BS-Süd, an der Anschlussstelle BS-Melverode und andere Baumaßnahmen im Straßennetz abgestimmt“, heißt es. „Im Zusammenhang mit dem Kreuz BS-Süd wurden die Ausweichrouten über Sachsendamm und Salzdahlumer Straße von Baustellen freigehalten.“

Der Außendurchmesser der Fahrbahn des neuen Kreisverkehrs beträgt 26 Meter. Umlaufend wurde ein Gehweg angelegt – auf der Nordseite des Mascheroder Weges ist er ein gemeinsamer Geh- und Radweg. Um die Verkehrssicherheit für Fußgänger zu verbessern, werden über die Zu- und Ausfahrten des Kreisverkehrs beleuchtete Fußgängerüberwege führen. Sie konnten der Stadt zufolge baubedingt noch nicht markiert werden. Dies soll in Abhängigkeit von der Witterung zeitnah Anfang des Jahres nachgeholt werden.

Im Zuge des Umbaus wurden zudem die Bushaltestellen auf dem Mascheroder Weg barrierefrei und niederflurgerecht umgebaut. Auch Kanäle, Gas- und Wasserleitungen, die Straßenbeleuchtung, Strom- und Telekommunikationsleitungen wurden im Baubereich erneuert beziehungsweise angepasst.

red

