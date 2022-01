Braunschweig: Autofahrer erfasst 14-Jährige – und fährt weiter

Braunschweig. Die 14-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß eine Verletzung am Bein. Das Auto fuhr nach dem Unfall weiter. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Braunschweiger Polizei sucht nach Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwoch in der Celler Straße ereignet hat. (Symbolbild)

In Braunschweig am Radeklint ist am Mittwochabend eine 14-jährige Fahrradfahrerin durch einen noch unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt worden. Laut Polizei wollte die Jugendliche gegen 19.30 Uhr die Celler Straße überqueren, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde. Der oder die Fahrer/in soll nach dem Zusammenstoß einen Bogen um die 14-Jährige gefahren sein. Anschließend entfernte sich das Auto auf der Celler Straße stadtauswärts.

14-Jährige muss nach Unfall in die Klinik – Polizei sucht nach Zeugen

Die Radfahrerin erlitt eine Verletzung am Bein und musste im Klinikum behandelt werden. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 476-3935 entgegen.

