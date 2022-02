Braunschweiger Familie findet Waffensammlung bei Totem

Angehörige einer vor kurzer Zeit in Braunschweig verstorbenen Person haben sich am Dienstagmorgen bei der Polizei gemeldet. Sie teilten mit, so die Polizei Braunschweig, dass der Verstorbene ein leidenschaftlicher Waffensammler gewesen sei und sich in der gemeinsamen Wohnung in Querum nun noch zahlreiche Waffen sowie Munition befinden. Die Polizei baten sie um Abholung und Vernichtung der Schusswaffen, da sie kein Interesse an den Waffen hatten.

Über 100 Pistolen in Braunschweiger Wohnung

Die Beamten stellten über 100 Pistolen und Langwaffen, diverse Messer und verschiedene Munition sicher und prüfen nun die Herkunft der Waffen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Verstorbene einige der Waffen nicht hätte besitzen dürfen.

