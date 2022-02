Corona – Weil will Braunschweiger Helmholtz-Experten danken

Eine Wissenschaftlerin hält eine Multiwellplatte mit vom Coronavirus infizierten Zellkulturen in einem Labor der biologischen Sicherheitsstufe 3 (Hochsicherheitslabor) im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung HZI. Ministerpräsident Stephan Weil will am Freitag den Mitarbeitern danken.