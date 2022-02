Liebe in Zeiten von Corona: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Braunschweig. Wer hat in der Pandemie die große Liebe gefunden? Wie bewahren Sie sich die Liebe trotz Corona? Am Valentinstag kommen bei uns Verliebte zu Wort.

Es gibt bessere Zeiten zum Verlieben als eine Pandemie. Lockdown, Abstand, Maske – da haben’s die Funken schwer, überzuspringen. Und doch gelingt’s! Trotz aller Widrigkeiten haben viele Menschen in den vergangenen zwei Jahren ihre große Liebe gefunden. Und trotz aller Belastungen im Job und in den Familien ist es unzähligen Paaren gelungen, die Liebe zu bewahren.

Erzählen Sie uns Ihre Corona-Liebesgeschichte und lassen Sie andere Menschen an Ihrem Glück teilhaben. Haben Sie sich in der Pandemie neu verliebt? Wie überspringt die Liebe die Corona-Einsamkeit? Und was machen Sie, damit die Liebe in dieser so schwierigen Zeit nicht unter die Räder gerät? Auf welche Rituale und Erlebnisse schwören Sie?

Schicken Sie Ihre Geschichten, Gedanken und Fotos per Mail an cornelia.steiner@funkemedien.de. Zum Valentinstag am 14. Februar kommen bei uns Verliebte zu Wort – als Mutmacher in dieser oft so tristen Zeit, als Lichtblick für all jene, die sich einsam fühlen.

