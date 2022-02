Regisseur Aliaksei Paluyan erhielt bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises 2021 den Newcomer-Preis. Der in Belarus geborene Paluyan kam 2012 nach Kassel, um Regie zu studieren. Das Foto rechts zeigt Swetlana Tichanowskaja (Mitte), Oppositionsführerin von Belarus – vor der Vorführung des Films „Courage. Kunst und Demokratie in Belarus“ bei den 71. Internationalen Filmfestspielen Berlin hielt sie ein Porträt ihres Mannes mit der Aufschrift „Sergey Tikhanovsky“.

Kino in Braunschweig Belarus-Film „Courage“ läuft in Braunschweig – Regisseur kommt

Das Braunschweiger Netzwerk zur „Belarus-Protest-Solidarität“ hat sich erfolgreich bemüht, den Film „Courage“ des belarussischen Regisseurs Aliaksei Paluyan über die Demokratiebewegung in Belarus nach Braunschweig zu holen. Der Film wird am 28. Februar um 18.45 Uhr im Universum, Neue Straße 8, gezeigt.

Paluyan thematisiert in seinem Dokumentarfilm die friedlichen Proteste in seinem Heimatland gegen Machthaber Lukaschenko am Beispiel von zwei Männern und einer Frau einer Underground-Theater-Gruppe. Die Republik Belarus, das frühere Weißrussland, gilt heute als die de facto letzte Diktatur Europas. Seit dem Zusammenfall der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde stets Aljaksandr Lukaschenko zum Präsidenten gewählt, zuletzt im Jahr 2020. Die Wahl gilt als Scheinwahl, Oppositionelle wurden systematisch festgenommen oder mit Wahlmanipulationen denunziert.

Belarus steht am Rande eines Bürgerkriegs

Viele Bewohner des Landes protestieren heftig. „Unter ihnen sind die Schauspieler*innen des Untergrund-Theaters Belarus Free Theatre aus Minsk“, heißt es auf der Kino-Plattform Kino.de. „Pavel, Denis und Maryna geben friedlichen ihre Missgunst über die Regierung des Landes zum Ausdruck. Der friedliche Protest wird jedoch brutal vom Regime zerschlagen.“

Am 28. Februar läuft der Film im Universum-Kino. Foto: Verleih

Seit Jahrzehnten funktioniert das Sicherheitssystem in Belarus. Das Land steht am Rande eines Bürgerkriegs. Mindestens 250 Menschen werden verhaftet und zwei getötet. Und auch Pavel, Denis und Maryna müssen entscheiden, ob sie in ihrem Heimatland weiterleben wollen oder in einem anderem Land Zuflucht finden.“

Regisseur will im Universum-Kino mit Besuchern diskutieren

Wie das Braunschweiger Netzwerk mitteilt, kommt Regisseur Aliaksei Paluyan zur Filmvorführung ins Universum-Kino und wird sich nach dem Film zu den Dreharbeiten äußern. Außerdem will er mit den Besuchern über die Demokratiebewegung in Belarus diskutieren. In der Braunschweiger Region lebende Belarussinnen und Belarussen werden bei der Diskussion ihre eigenen Erfahrungen im Rahmen der Protest- und Demokratiebewegung beisteuern.

red

