Braunschweig. 16 Schulen profitieren davon. Bis Ende 2024 will die Stadt insgesamt 920 digitale Präsentationsflächen installieren. Es gibt aber Lieferengpässe.

Foto: Bernward Comes

Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (rechts) übergibt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (vorn links) und der zuständigen Dezernentin Christine Arbogast (Mitte) die Förderbescheide in der Dornse im Altstadtrathaus vor Vertretern der verschiedenen Schulformen.

Schulen in Braunschweig

Schulen in Braunschweig 4,6 Millionen für Datennetze und Digital-Tafeln in Braunschweig

Im Rahmen des Digitalpakts Schule fördert das Land Niedersachsen die Digitalisierung der Braunschweiger Schulen. Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat jetzt Förderbescheide mit einem Volumen von 4,62 Millionen Euro an Oberbürgermeister Thorsten Kornblum übergeben.

Tonne betont: „Mit der nun bewilligten Fördersumme kann die Stadt als zuständiger Träger die Digitalisierung an den Schulen weiter vorantreiben. Für die bisher geleistete Arbeit möchte ich meinen ganz herzlichen Dank zum Ausdruck bringen und wünsche der Stadt Braunschweig für die weitere Umsetzung ihrer Planungen viel Erfolg.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wie wichtig eine zeitgemäße IT-Ausstattung für Schulen ist, zeigt die Corona-Pandemie“, sagte Kornblum. „Im aktuellen Medienentwicklungsplan sehen wir 27,9 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen vor, knapp die Hälfte des Betrages fördert das Land über den Digitalpakt Schule. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar, denn nur so können wir die Schulen zügig mit modernen Datennetzen, WLAN und digitalen Tafeln ausstatten.“

Diese 16 Schulen werden durch die aktuellen Bescheide bedacht

Mehrere Schulen profitieren von der jetzigen Förderung, zum Beispiel die Berufsbildenden Schulen Johannes-Selenka-Schule (405.000 Euro), Otto-Bennemann-Schule (420.000 Euro), Heinrich-Büssing-Schule (397.000 Euro) und die BBS V (275.000 Euro) sowie die beiden Förderschulen Oswald Berkhan (65.000 Euro) und Astrid Lindgren (40.000 Euro).

Alle Braunschweiger Schulen bekommen die Campuslösung

Außerdem kommt das Geld auch diesen Schulen zu Gute: Grund- und Hauptschule Rüningen (55.000 Euro), Grundschule Am Schwarzen Berge (40.000 Euro), Grundschule Comeniusstraße (50.000 Euro), Grundschule Diesterwegstraße (60.000 Euro), Grundschule Ilmenaustraße (145.000 Euro), Gymnasium Martino-Katharineum (600.000 Euro), IGS Heidberg (150.000 Euro), IGS Querum (540.000 Euro), IGS Wilhelm Bracke (590.000 Euro), Realschule Maschstraße (276.000 Euro) und das Wilhelm-Gymnasium (516.000 Euro).

Ein Blick ins digitale Klassenzimmer in Braunschweig

Lieferengpässe bei digitalen Tafeln

Schuldezernentin Christine Arbogast: „Bereits durch vorherige Förderbescheide wurden weitere Schulen bedacht. Selbstverständlich sollen alle Schulen in Braunschweig eine moderne Ausstattung erhalten. So konnten wir beispielsweise bis Ende 2021 bereits insgesamt 150 digitale Präsentationsflächen verbauen, durch die neuen Bescheide sollen weitere rund 150 dazukommen. Bis Ende 2024 wollen wir insgesamt 920 digitale Präsentationsflächen an den Braunschweiger Schulen installieren.“ Aktuell erschwerten Lieferengpässe die Umsetzung, sagte Arbogast, sie gehe aber davon aus, dass das maximale Fördervolumen für Braunschweig vollständig abgerufen werde.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de