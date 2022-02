Braunschweig. Die Baustelle wird am Montag eingerichtet. Der Neubau der Brücke bedeutet für Braunschweiger Autofahrer Verkehrsbehinderungen bis in den Sommer 2023.

Verkehr in Braunschweig Sperrungen bis 2023: Neubau der A36-Brücke bei Melverode beginnt

Auf der Autobahn 36 zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel beginnen am Montag, 14. Februar, die lang angekündigten Bauarbeiten. Die Brücke an der Anschlussstelle Braunschweig-Melverode wird ersetzt, die Auffahrt von der Leipziger Straße wird bis voraussichtlich Juni 2023 gesperrt. Autofahrer sollten auf die Auffahrt Braunschweig-Heidberg ausweichen, so die Wolfenbütteler Behörde.

Die Abfahrt von der A36 beziehungsweise B4 in Richtung der Leipziger Straße bleibe grundsätzlich geöffnet – hier komme es im Laufe der Bauarbeiten nur zu kurzfristigen Sperrungen. Dazu werde noch rechtzeitig informiert, heißt es.

Autofahrer müssen sich im Frühsommer auf Sperrungen einstellen

Auf der A36 sind zudem zeitweise Einengungen und Vollsperrungen erforderlich – etwa beim Abbruch der bisherigen Brücke im Frühsommer 2022. Auch hierzu soll es noch Informationen geben.

Am Montag beginnen zunächst die Kampfmittelsondierungen, und die Baustelle wird eingerichtet. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Bäume auf dem „Innenohr“ der Autobahnauffahrt gefällt.

Lesen Sie dazu mehr:Weniger Rodungen bei Brückenbau in Braunschweig

Die Kosten des Ersatzneubaus und der damit einhergehenden Anhebung der Fahrbahn vom Kreisverkehr bis zur Brücke belaufen sich auf etwa 4,5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Die Arbeiten sind nach Behördenangaben notwendig, weil die Brücke wegen ihres Alters – Baujahr ist 1966 – den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen sei und aufgrund festgestellter Schäden erneuert werden müsse.

