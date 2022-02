100 Tage im Amt: Braunschweigs OB nennt im Video seine Ziele

Am 1. November vergangenen Jahres hat Thorsten Kornblum das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig angetreten und ist damit nun seit 100 Tagen im Amt. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: „Die ersten 100 Tage meiner Amtszeit gingen schnell vorbei. Die Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen wie beispielsweise die Wiedereröffnung des Impfzentrums in der Stadthalle ließen keine Schonfrist zu und haben meine Arbeit als Oberbürgermeister sehr stark beeinflusst“, so Kornblum. „Gerne hätte ich der Braunschweiger Stadtgesellschaft im Rahmen einer Amtseinführung im November meine Pläne für die nächsten fünf Jahre vorgestellt.“

Runder Tisch mit Muslimen ist geplant

Da der Termin aufgrund der pandemischen Lage abgesagt werden musste, stelle der OB nun anlässlich seiner ersten 100 Amtstage in einem Video seine Arbeitsschwerpunkte für die nächsten fünf Jahre vor. Die Themen sind: Wohnen und Stadtentwicklung, Digitalisierung und Smart City, Bildung, Klimaschutz und Mobilität, Wirtschaft und Innovation, Lebenswertes und soziales Braunschweig, Kultur und Wissenschaft und Stärkung von Vielfalt und Demokratie.

Braunschweigs Oberbürgermeister 100 Tage im Amt

Unter anderem kündigt er darin einen Runden Tisch mit den Musliminnen und Muslimen in Braunschweig an. Außerdem sollen bis Ende dieses Jahres alle Verwaltungsleistungen auch online bereitgestellt werden – „zumindest diejenigen, die wir aufgrund der Gesetzeslage auch voll digitalisieren können“. Kornblum bekräftigt, dass Braunschweig bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein soll, und dass in dieser Ratsperiode der Bau der neuen Stadtbahntrassen durch Volkmarode und nach Rautheim möglichst beginnen soll.

