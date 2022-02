Braunschweiger High-Tech-Start-up schafft weitere Jobs

Das junge Braunschweiger Unternehmen FiSens erhält von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (N-Bank) eine Investitionsförderung in Höhe von rund 85.000 Euro. Damit konnte die FiSens GmbH bereits zum zweiten Mal nach 2019 erfolgreich Fördermittel vom Land Niedersachsen einwerben, teilt die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft mit. Insgesamt investiere das auf optische Messtechnik spezialisierte Unternehmen mehr als 420.000 Euro in neue Maschinen und Anlagen.

„FiSens entwickelt, produziert und vermarktet faseroptische Sensoren und Spektrometer und hat dafür eine eigene, hochpräzise Fertigungstechnologie entwickelt“, heißt es in der Pressemitteilung. Philip Gühlke und Christian Waltermann gründeten das High-Tech-Start-up 2017 aus dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut heraus und bezogen anschließend Räume im städtischen Technologiepark der Braunschweig Zukunft GmbH.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hier finden Sie Neues über weitere Start-ups in Braunschweig

Mindestens drei weitere Dauerarbeitsplätze entstehen

Inzwischen sei das Team auf 18 Beschäftigte angewachsen. „Im Rahmen der Erweiterung des aktuellen Betriebssitzes im Rollei-Zentrum in der Salzdahlumer Straße, in die die neuerlichen Fördermittel des Landes fließen, sollen mindestens drei weitere Dauerarbeitsplätze entstehen.“

Als multifunktionale und integrierbare Messtechnik seien die Produkte von FiSens in verschiedenen Industrien gefragt: „Optische Messtechniken haben herkömmliche Messmethoden in vielen Anwendungsbereichen erweitert. Da hochpräzise Messinstrumente überall benötigt werden, ist der Markt, in dem wir uns bewegen, vielfältig und erfordert kundenspezifische Lösungen. Mit unserer Technologie können wir einen ganzen Baukasten an maßgeschneiderten Messinstrumenten anbieten“, so Mitgründer und Geschäftsführer Philip Gühlke.

Wirtschaftsförderung hat Förderantrag unterstützt

„FiSens hat es geschafft, in einem hochspezialisierten Technologiefeld aus der Forschung heraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu entwickeln und sich am Markt zu etablieren“, so Gerold Leppa, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft, die den Förderantrag mit einer Stellungnahme bei der N-Bank unterstützt hat. „Ich freue mich, dass FiSens als mittlerweile gestandenes Jungunternehmen weiter auf Wachstumskurs ist und am High-Tech-Standort Braunschweig investiert.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de