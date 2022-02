Bürohaus in Braunschweig

Bürohaus in Braunschweig BraWo-Park-Hochhaus: Alle zwei Wochen eine neue Etage

Maik Zutz (rechts) und Sven Krause vor dem künftigen Büroturm am Hauptbahnhof. Es soll einmal 68 Meter hoch werden.

Braunschweig. Braunschweigs Stadtverwaltung will in einem Jahr in den 50-Millionen-Euro-Neubau einziehen.