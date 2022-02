Braunschweig lädt zum Gedenken an die Opfer von Hanau ein

Braunschweig. Neun Menschen waren vor zwei Jahren ermordet worden. Der Braunschweiger „Runde Tisch gegen Rassismus“ will am Samstag ein Zeichen setzen.

Wie an vielen Orten bundesweit soll am Samstag auch in Braunschweig wieder der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau gedacht werden.

Am Samstag jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum zweiten Mal: Am 19. Februar 2020 erschoss der 43-jährige Tobias Rathjen innerhalb von zwölf Minuten neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund. Wie die Braunschweiger Stadtverwaltung mitteilt, findet zur Erinnerung an die Ermordeten am Samstag, 19. Februar, ab 15.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung auf dem Platz der Deutschen Einheit statt. Dazu sind alle Braunschweigerinnen und Braunschweiger eingeladen.

Die Veranstaltung eröffnet Propst Lars Dedekind. Es sprechen Oberbürgermeister Thorsten Kornblum sowie Saban Yabas vom Rat der Muslime in Braunschweig, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller und Pastorin Britta Koß-Misdorf von der Friedenskirche. „Nachfolgend werden die Namen der neun in Hanau Getöteten verlesen und Schilder mit deren Bild und Namen gezeigt“, kündigt die Stadt an.

Mit einem stillen Gedenken an die Ermordeten soll die Veranstaltung ausklingen. Danach besteht die Möglichkeit, Kerzen, Blumen oder Kränze auf der Rathaustreppe abzulegen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Musikbeiträgen von Cengiz Uzlu.

Rechtsextreme demonstrieren – Bündnis organisiert Gegenprotest

Ebenfalls am Samstag will die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ wieder demonstrieren. Um 14 Uhr soll es am Hauptbahnhof losgehen. Das „Bündnis gegen Rechts“ organisiert erneut eine Gegendemo ab 13.30 Uhr, ebenfalls am Hauptbahnhof.

Auf der Facebookseite des Bündnisses heißt es: „Mit ihrem als ,Karnevalsdemo’ kaschierten Aufmarsch versuchen die üblichen Neonazis aus der Region zum wiederholten Male, thematisch an Proteste aus dem ,Querdenken’-Spektrum anzuschließen und gegen den ausgefallenen Schoduvel zu protestieren. Offensichtlich erhoffen sie sich nach der eigenen regelmäßigen Mitwirkung an den montäglichen Demonstrationen, die von den übrigen Teilnehmer:innen weitestgehend unwidersprochen bleibt, nun selbst Zulauf aus eben jenen Kreisen.“

red

