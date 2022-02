Im Westlichen Ringgebiet in Braunschweig kommt es aktuell zu einem großen Einsatz der Polizei. Der Madamenweg und die Virchowstraße sind gesperrt. Die Polizei durchsucht mehrere Gebäude.

Polizei Braunschweig Großer Polizei-Einsatz in Braunschweig – Mehrere Durchsuchungen

In Braunschweig kommt es am frühen Montagmorgen zu einem großen Einsatz der Polizei. Etwa 50 Beamte sind unter anderem im Westlichen Ringgebiet vor Ort, teilweise in Bereitschaftsmontur. Die Polizei hat mehrere Straßen im Westlichen Ringgebiet, darunter die Broitzemer Straße, Bugenhagen und die Virchowstraße, gesperrt.

#bs1702 | Durchsuchungen in Braunschweig



Aktuell führen wir in mehreren Objekten im Stadtgebiet Durchsuchungen durch. Nach Abschluss unserer Maßnahmen werden wir hier Details veröffentlichen.



*do — Polizei Braunschweig (@Polizei_BS) February 17, 2022

Via Twitter teilte Braunschweigs Polizeisprecher Dirk Oppermann mit, dass die Einsatzkräfte aktuell in mehreren Häusern im Stadtgebiet Durchsuchungen durchführen. Details sollen später folgen. eng/bue

