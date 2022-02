Braunschweiger Basketball Löwen spenden Sportkleidung an Oxfam

Braunschweig. Überschüssige Sportswear aus dem Fanshop geht jeweils zum Saisonwechsel in den Secondhand-Laden. In Kürze gibt’s die ersten Shirts und Löwen-Trikots.

Die Basketball Löwen Braunschweig sind in der ersten Bundesliga zu Hause – und ziehen bald auch in den Oxfam-Shop in der Neuen Straße ein, zumindest symbolisch. Wie Oxfam mitteilt. kooperiert der Pokalhalbfinalist mit dem Secondhand-Laden. „Jeweils zum Saisonwechsel spenden die Löwen überschüssige Sportswear aus ihrem Fanshop“, sagt Pressesprecherin Andrea Frey. „Das rettet die Sportkleidung nicht nur vor dem Müll – die Erlöse kommen außerdem der Arbeit der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation zugute.“

Nils Mittmann, Geschäftsführer des Bundesligisten, habe den ersten Schwung Sportswear kürzlich persönlich vorbeigebracht. „Als Club sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und wollen gegen die unnötige Vernichtung von Bekleidung und anderer Materialien vorgehen“, sagt er. „Dabei unterstützen wir sehr gerne solche Aktionen und Partner wie Oxfam hier in Braunschweig.“ Am 28. Februar startet laut Oxfam der Verkauf: ungebrandete, hochwertige T- und Poloshirts, Hoodies, Tops, aber auch zwei original Löwen-Trikots gehören zum Angebot.

Oxfam: Textilindustrie verursacht mehr Treibhausgase als Schifffahrt und Flugverkehr

Oxfam und die Löwen hätten das gleiche Ziel, betont Shop-Referentin Margit Löffler: „Mit Secondhand tragen wir gemeinsam zu einer ressourcenschonenderen Lebensweise und zum Klimaschutz bei. Kleidung zu spenden statt sie wegzuwerfen oder seine Outfits aus zweiter Hand zu kaufen, vermeidet jede Menge Müll. Gleichzeitig muss weniger Neues produziert werden – da kann das Klima nur punkten. Denn die Textilindustrie verursacht mehr Treibhausgase als Schifffahrt und internationaler Flugverkehr zusammen.“

Die Erlöse aus dem Shop kommen laut Löffler der Arbeit der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam zugute. Sie setze sich in der humanitären Hilfe und in langfristigen, nachhaltigen Projekten für eine gerechte Welt ohne Armut ein. Bundesweit gibt es 55 Oxfam-Shops, sie werden von Ehrenamtlichen geführt. In Braunschweig sind aktuell insgesamt 65 Freiwillige im Einsatz. „In 16 Jahren hat sich das Shop-Team mehr als 250.000 Stunden ehrenamtlich engagiert und in dieser Zeit fast 985.000 gebrauchte Artikel verkauft“, sagt Margit Löffler. „Das ist eine beeindruckende Leistung – und hat für mich ebenfalls Bundesliga-Niveau.“

red

