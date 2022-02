Mann randaliert und widersetzt sich Braunschweiger Polizei

Braunschweig. Ein 22-Jähriger hat in Braunschweig eine Tür eingetreten und Autos attackiert. Als die Polizei anrückte, drohte er mit Gewalt.

Gleich mehrfach ist die Polizei in Braunschweig alarmiert worden, weil ein 22-Jähriger dort randalierte. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Polizei ist am Montagabend gegen 21.45 Uhr alarmiert worden, da ein junger Mann in der Militschstraße auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen und getreten haben soll. Laut Polizei ist an den Fahrzeugen kein Schaden entstanden. Beim Eintreffen der Beamten hatte eine Person den Tatort bereits verlassen.

Kurz darauf wurde in der Emsstraße ein aggressiver Mann gemeldet. Es handelte sich um den gleichen 22-Jährigen, der zuvor in der Militschstraße auf die Fahrzeuge eingeschlagen hatte. Die Polizei entdeckte eine beschädigte Glastür, die im unteren Bereich ein Loch aufwies. Der Boden war blutverschmiert.

Mann droht Polizisten mit Gewalt

Im Treppenhaus trafen die Beamten den 22-Jährigen, der eine Verletzung am Fuß hatte und den Polizisten aggressiv gegenübertrat. Nachdem der junge Mann sie fortwährend beleidigte, sich selbst weiter in Rage brachte und den Polizisten schließlich Gewalt androhte, überwältigten sie den Mann. Hierbei setzten sie Pfefferspray ein und brachten den Mann trotz heftiger körperlicher Gegenwehr zum bereits angeforderten Rettungswagen.

Im Krankenhaus konnte die Verletzung des Fußes behandelt werden. Da der Mann eigenen Angaben zu Folge im Laufe des Tages Alkohol und andere berauschende Mittel zu sich genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamten, versuchter Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung verantworten.

