Honky Tonk nach Zwangspause bald wieder in Braunschweig

Endlich honkt es wieder! So betitelt der Veranstalter Blues Agency seine Pressemitteilung zur Ankündigung des nächsten Honky-Tonk-Festivals in Braunschweig. „Lange ist es her, dass sich in der Innenstadt gut gelaunte Honky-Tonk-Fans tummelten und von Location zur Location zogen.“ 2019, also vor drei Jahren, fand das letzten Kneipenfestival statt. Dann folgte die Corona-Zwangspause.

„JETZT soll es aber wieder honken – und zwar am 25. Juni!“, kündigt die Agentur an. Wie gewohnt sollen dann Bands unterschiedlichster musikalischer Genres in Clubs, Bars, Cafés, Restaurants und Pubs für beste Livemusikstimmung sorgen. Zu hören gibt’s immer die ganze Bandbreite populärer Livemusik von Blues und Jazz über Salsa und Reggae bis hin zu Swing und Schlager.

Vorverkauf startet am 30. Mai für 16 Euro

Wie immer gilt: Der Besucher zahlt einen einmaligen Obolus an einer Honky-Tonk-Kasse seiner Wahl und erhält dafür ein Eintrittsarmbändchen. Damit hat man freien Zutritt zu allen beteiligten Lokalen und Bands. Der offizielle Vorverkauf startet am 30. Mai für 16 Euro.

Übrigens: Das erste Honky-Tonk-Festival fand 1993 im fränkischen Schweinfurt statt. Es war ein voller Erfolg, so dass die Blues Agency das Konzept dann in viele deutsche Städte und auch in die Schweiz ausdehnte.

Erinnerungen an das Honky Tonk 2018 gibt’s hier.

