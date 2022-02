Personal-Engpass im ÖPNV in Braunschweig entspannt sich

Braunschweig. Für das Eintracht-Heimspiel am Samstag sind zusätzliche Fahrten möglich. Außerdem soll demnächst auch wieder der reguläre Fahrplan in Kraft treten.

Seit Anfang Februar beeinflusst die Omikron-Welle sehr stark den Betrieb der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Wegen des hohen Krankenstandes im Fahrdienst musste ein Sonderfahrplan eingeführt werden. Wie die BSVG jetzt mitteilt, hat sich die Situation inzwischen stabilisiert.

Deswegen gibt es gute Neuigkeiten für Fußballfans: Am Samstag, 26. Februar, steht das nächste Heimspiel der Braunschweiger Eintracht an. Von 14 Uhr an messen sich die „Löwen“ mit dem MSV Duisburg. Die BSVG werde zumindest einen Teil der üblichen Sonderfahrten anbieten können, um den Stadionbesuchern eine An- und Abreise zu ermöglichen, sagt Felix Weitner.

Eintrittskarten zum Spiel gelten in allen Fahrzeugen der BSVG im Stadtgebiet

Die Stadtbahnlinie 1 wird zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Stadion (Schwarzer Berg)“ mit mehreren Fahrten verstärkt. Die Einsatzfahrzeuge setzen ab „Hauptbahnhof“ mit viertelstündlichen Abfahrten zwischen 11.46 Uhr und 13.31 Uhr ein und ergänzen so die regulären Fahrten der Linien 1 und 2.

Zwei zusätzliche Abfahrten der Linie 1 ab „Heideblick“ in Wenden um 12.53 und 13.23 Uhr verdichten außerdem die Taktung für aus dem Norden anreisende Stadionbesucher. Um 12.05 Uhr fährt zudem die Buslinie 424 eine zusätzliche Tour von Wendhausen über Essenrode, Grassel, Bevenrode, Waggum, Bienrode und Wenden zum Stadion.

Nach dem Spiel steht, neben Sonderbahnen zu fast allen Endpunkten im Liniennetz, auch für die Linie 424 in Richtung Wendhausen ein Sonderbus bereit. Die Eintrittskarten zum Spiel gelten ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsschluss als Fahrausweise in allen Fahrzeugen der BSVG im Stadtgebiet Braunschweig, Tarifzone 40.

Planungen für die Rückkehr zum Regelfahrplan am 7. März

Unter Vorbehalt und abhängig von der Entwicklung des Krankenstandes plant die BSVG, ab Montag, 7. März, die Einschränkungen im Fahrplan weitgehend zurückzunehmen und wieder nach dem regulären Fahrplan zu verkehren. Details dazu sollen Mitte der kommenden Woche veröffentlicht werden.

red

