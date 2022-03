650 Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen in Braunschweig

Die Polizei begleitete am Montagabend insgesamt drei Demonstrationen in der Braunschweiger Innenstadt.

Nach Ende der großen Friedensdemo auf dem Schlossplatz am Montagabend in Braunschweig haben sich erneut Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen in der Innenstadt getroffen um mit einem „Spaziergang“ zu demonstrieren. Laut Polizei liefen im Aufzug in der Spitze 650 Teilnehmer rund um die Innenstadt.

Demo mit vier Personen auf Schlossplatz

Parallel dazu führte die Partei „Die Rechte“ eine stationäre Versammlung mit vier Teilnehmenden vor dem Schloss durch. Hier formierte sich ein spontaner Gegenprotest mit bis zu 20 Teilnehmenden.

red

