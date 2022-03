Braunschweig. Zwei Männer sollen in Braunschweig mehrere Wohnwagen aufgebrochen haben. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Polizei sie festnehmen.

Polizei Braunschweig Polizei stellt Wohnwagenaufbrecher in Braunschweig

Die Polizei konnte in der Braunschweiger Nordstadt am Donnerstagmorgen um 1.35 Uhr zwei Männer stellen, die zuvor ein Wohnmobil und zwei Wohnwagen aufgebrochen hatten.

In der Nacht auf Donnerstag bemerkte ein Zeuge laut Mitteilung, dass zwei Personen sich an einem Wohnwagen zu schaffen machten und informierte die Polizei. In der Nähe des Wohnwagens konnten Beamte der Verfügungseinheit die beiden Personen ausfindig machen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei fasst Männer auf der Flucht

Die Männer flüchteten, konnten aber schnell gestellt werden. Es handelte sich um einen 27-Jährigen und einen 22-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass die Männer vermutlich insgesamt zwei Wohnwagen und ein Wohnmobil aufgebrochen hatten. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de