Greenpeace Braunschweig setzt ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg

So wie hier auf dem Altstadtmarkt entzündeten Greenpeace-Mitglieder in mehr als 40 deutschen Städten Kerzen.

Bundesweit setzten Greenpeace-Ehrenamtliche am Sonntag ein Zeichen gegen den Angriffskrieg der russischen Regierung in der Ukraine und für eine friedliche Lösung des Konfliktes. „Wie in über 40 weiteren Städten entzündeten sie auch auf dem Braunschweiger Altstadtmarkt Kerzen, die zusammen die Buchstaben NO WAR erstrahlen ließen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Greenpeace fordert die russische Regierung auf, sofort alle Kampfhandlungen einzustellen, die Truppen zurückzuziehen und den Krieg zu beenden. „Auch die Staatsoberhäupter Europas und der USA müssen besonnen alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine weitere Eskalation des Krieges zu verhindern“, fordert Max Kannenberg von Greenpeace Braunschweig. „Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen und muss sofort beendet werden! Wir stehen hier heute in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und fordern Frieden.“

Greenpeace fordert die Bundesregierung auf, Flüchtende aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Foto: Greenpeace Braunschweig

Greenpeace: Schutz des Lebens von Zivilsten ist das Wichtigste

Bereits am Sonntag vergangener Woche protestierten die Umweltschützer:innen zusammen mit hunderttausenden Menschen in Berlin gegen den Krieg. Auch in Braunschweig fänden fast täglich Veranstaltungen statt, so Kannenberg. Greenpeace fordert die Bundesregierung auf, Flüchtende aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Der Schutz des Lebens von Zivilsten müsse im Vordergrund stehen.

