Karstadt-Lebensmittel Braunschweig: Kunden bedauern baldiges Aus

Die Lebensmittelabteilung im Untergeschoss des Kaufhauses an der Schuhstraße soll in einigen Wochen schließen.

Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass die Karstadt-Lebensmittelabteilung an der Schuhstraße vor dem Aus steht. Beschäftigte der „Galeria Markthalle“ hatten von einer Schließung im April oder Mai berichtet.

Offizielle Informationen seitens des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzerns in Essen liegen unserer Redaktion bislang nicht vor. Auf eine Anfrage vom Samstag gibt es auch auf Nachfrage bislang keine Antwort. Die hiesige Filialgeschäftsführung gibt keine Auskünfte, sondern verweist auf die Konzern-Presseabteilung.

Insofern bleibt vieles offen: Wann genau ist die Schließung zu erwarten? Was ist der Grund dafür? Welche Perspektive gibt es für die Beschäftigten? Wie soll die Fläche künftig genutzt werden? Wann beginnt der im vergangenen Jahr angekündigte große Umbau des Kaufhauses? Keine Antwort.

„Die Weinabteilung ist einzigartig in BS“

Umso mehr Reaktionen hat die Nachricht aber in der Kundschaft ausgelöst. Auf der Facebookseite unserer Zeitung schreibt zum Beispiel Nutzer Lars Beengaard: „Die gute Fleisch- und Fischtheke. Es ist schade.“ Und Daniel Roddewig meint: „Bitte nicht. Die Weinabteilung ist einzigartig in BS und ich kenne den Laden seit meiner Kindheit.“ Oder Julia Rössig: „Und auch die tolle Schinkenauswahl... Ich wüsste wirklich nicht, wo ich das alles in dieser Qualität in BS kriegen soll.“

Mehrere Kunden berichten auch Ähnliches wie Thomas Klages: „Ich habe, früher oder später, befürchtet, dass diese Schließung mal anstehen könnte. Ich bin regelmäßig am Samstag oder freitags dort und fragte mich natürlich, was mit den vielen nicht verkauften Waren nach MHD passiert. Denn – richtig viel Betrieb war im Grunde nie.“ Auch Anja Gawron schreibt: „Es war leider abzusehen. Ich war in den letzten Monaten ein paar mal da und hatte das Gefühl, der einzige Kunde dort zu sein. Schade.“

Kundin: Es ist nicht einfach ein Supermarkt, der verschwindet

Einige Leser meinen, dass das Aus mit dem benachbarten Rewe-Markt im Konrad-Koch-Quartier zu tun habe. Denn die „Galeria Markthalle“ wird auch von Rewe beliefert.

Eine andere Leserin betont hingegen: „Karstadt-Lebensmittel bietet deutlich mehr als jeder REWE-Markt, wenn die auch in der Regel nicht schlecht sortiert sind. Bei Karstadt gibt es aber eine Frisch-Fisch-Theke, es gibt ein Wurst-, Käse- und Fleischangebot, das es so nicht bei REWE gibt, es gibt Marmeladen, die ich auch noch in keinem anderen Supermarkt gefunden habe, Tees (Lady Grey zum Beispiel) und und und... Es ist nicht einfach ein Supermarkt, der verschwindet, es ist ein besonderes Angebot in dieser Stadt. Ich hoffe, dass die demnächst in der Braunschweiger Innenstadt öffnenden Supermärkte ihr Angebot vielleicht wenigstens ein wenig dem von Karstadt-Lebensmittel anpassen. Könnte kundenbringend sein...“

