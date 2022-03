Feuerwehr Braunschweig Zwei Brände und eine Schlägerei am Freitagabend in Braunschweig

Aufgrund eines Feuers in der Jasperallee ist die Feuerwehr in Braunschweig am frühen Freitagabend alarmiert worden. Da laut Feuerwehr möglicherweise eine Frau sich in einem brennenden Haus aufhielt rückte der Löschzug der Hauptwache, verstärkt durch den B-Dienst, die Ortsfeuerwehr Querum, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus.

Vor Ort stellte sich die Meldung zwar als richtig heraus, jedoch nicht so dramatisch, wie zunächst angenommen werden musste: Eine dünne Gardine hatte im Wohnzimmer Feuer gefangen. Die anwesende Bewohnerin (66) hatte die Gardine schnell aus der Schiene gerissen und aus dem Fenster in den Vorgarten geworfen. Dort wurden die brennenden Reste von der Feuerwehr abgelöscht. Die Bewohnerin verletzte sich dabei nicht und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Küchenzeile am Cyriaksring brennt

Parallel zu diesem Einsatz bekam die Feuerwehr eine weitere Meldung zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Diesmal lautete die Meldung: „Küchenbrand am Cyriaksring, eine Frau mit Kind ist noch in der Wohnung“. Noch vor Eintreffen des Löschzuges konnte sich die junge Frau mit ihrem Kind ins Freie retten.

Beide wurden vom ebenfalls alarmierten Notarzt untersucht, konnten aber nach Einsatzabschluss zu Hause bleiben. Die brennende Küchenzeile konnte von einem Trupp unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht werden. Neben dem Löschzug der Südwache und dem B-Dienst waren die Ortsfeuerwehren Rüningen und Broitzem, sowie ein Notarzt im Einsatz.

Schlägerei mit zwei Verletzten

Bereits kurz danach, um 19.29 Uhr wurde aufgrund einer Schlägerei mit fünf bis sieben Personen ManV 7 ausgelöst. „ManV“ steht für „Massenanfall von Verletzten“ Personen und kann in verschiedenen Stufen ausgelöst werden. Für diesen Einsatz wurden vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Krankenwagen ein Führungsdienst der Feuerwehr (C-Dienst Hauptwache) und die örtliche Einsatzleitung Rettungsdienst alarmiert. Glücklicherweise konnte der erste eingetroffene Rettungswagen ein genaueres Lagebild übermitteln. Es gab zwei verletzte Personen und etliche Zuschauer. Die Meisten Einsatzkräfte konnten somit noch vor Erreichen der Einsatzstelle aus dem Einsatz entlassen werden.

