Halle Naumburgstraße in Braunschweig wird Flüchtlingsunterkunft

Die Sporthalle an der Naumburgstraße in Braunschweig wird die Stadt wieder als Notunterkunft herrichten, diesmal für Geflüchtete aus der Ukraine.

Die Stadt Braunschweig geht davon aus, dass sich in Braunschweig derzeit bereits bis zu 700 Kriegsvertriebene aus der Ukraine aufhalten. Ein großer Teil von ihnen dürfte privat untergekommen sein und wird der Stadtverwaltung bekannt, wenn die Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stellen, was in den vergangenen Tagen etwa 400 gemacht haben.

Am Wochenende waren bereits erste größere Gruppen mit Bussen nach Braunschweig gekommen, die in der Stadthalle als erster Anlaufstelle untergebracht wurden. Ziel sei eine schnelle Weitervermittlung, damit Kapazitäten in der Stadthalle für die Erstaufnahme immer zur Verfügung stünden, sagte Sozialdezernentin Dr. Christine Arbogast als Leiterin des Krisenstabes Ukrainehilfe.

Stadt ist weiter unter Hochdruck auf der Suche nach Immobilien, die für eine längerfristige Unterbringung geeignet sind

Bis zu 200 Menschen können dort kurzfristig untergebracht werden. „Wir müssen immer damit rechnen, dass da auch mal ganz viele Menschen auf einmal unangekündigt kommen, etwa mit dem Bus oder dem Zug.“ Bislang konnten für einen Großteil der Ankommenden zügig weitere Unterbringungen organisiert werden.

In zwei Hotels, einem Apartmenthotel und der Jugendherberge sind derzeit etwa 250 Menschen untergebracht. Auch dies sollen keine dauerhaften Unterbringungen sein, die Stadt ist nach eigenen Angaben weiter unter Hochdruck auf der Suche nach Immobilien, die für eine längerfristige Unterbringung geeignet sein könnten.

Für eine weitere kurzfristige Unterbringung wird zudem jetzt kurzfristig die Sporthalle in der Naumburgstraße hergerichtet. Bereits ab Dienstag, 15. März, steht die Halle deshalb nicht mehr für den Vereinssport zur Verfügung, die Verwaltung kläre derzeit Ausweichmöglichkeiten und sei mit den Vereinen in Kontakt.

Voraussichtlich eine Woche später werde dann die Sporthalle Naumburgstraße für diesen Zweck zur Verfügung stehen. Auch weitere Sporthallen würden für eine Unterbringung geprüft.

Zudem hat die Stadt Braunschweig jetzt kurzfristig einen Betreiber für die Erstaufnahme in der Stadthalle gefunden. Dies ist die Johanniter Unfallhilfe, die seit Montag die Betreiberschaft von der Feuerwehr übernommen hat.

Oberbürgermeister Kornblum: „Durch Bund und Land muss gemeinsam mit den Kommunen schnell eine klare Regelung getroffen werden“

Nach wie vor sei ungeklärt, wie Kriegsvertriebene den Kommunen zugewiesen werden sollen, so die Stadt. Da viele privat anreisten, sei dies zusätzlich schwierig. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum erklärt: „Da muss jetzt durch Bund und Land gemeinsam mit den Kommunen schnell eine klare Regelung getroffen werden. Wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden und Kriegsvertriebene aufnehmen, doch müssen wir wissen, worauf wir uns einstellen und welche Kapazitäten geschaffen werden müssen. Dann können wir auch klar an privat Helfende und Ukrainer, die unterwegs sind, kommunizieren, wohin sie sich wenden sollen, wo die erste Anlaufstelle ist.“

Die Landesaufnahmebehörde verweist derzeit auch an die Stadt, da sie keine Kapazitäten mehr hat. Wie lange die Kapazitäten der Erstaufnahme der Stadt jedoch reichen werden, sei derzeit schwer abzusehen. Thorsten Kornblum dankt im Übrigen allen Beteiligten, die derzeit spenden, Unterstützung organisieren oder Unterbringungen organisieren oder zur Verfügung stellen. Die Stadt betont noch einmal die Bitte, an der Stadthalle sowie den anderen Unterbringungen, u.a. die Jugendherberge, keine Sachspenden vorbeizubringen. Das sei nicht nötig, die Versorgungswege seien anders organisiert.

Quelle: Stadt Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de